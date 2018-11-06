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İran'dan ABD'ye gözdağı

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin yaptırım kararına ateşlediği füzelerle yanıt verdi. İran Ordusu ve Devrim Muhafızlarının ortaklaşa düzenlediği tabikatta ateşlenen füzeler hava hedeflerini etkisiz hale getirdi.

İran'dan ABD'ye gözdağı

ABD'nin İran'ı hedef alan ikinci dalga yaptırım kararının ardından tüm gözlerin çevrildiği İran'da peş peşe füzeler fırlatıldı.

'Ya Hatem'ül-Enbiya' adı verilen Hava Savunma Ortak Tabikatı senaryosunda, ülkede keşif ve saldırı hazırlığında olan hava hedefleri karadan ateşlenen füzekerle imha edildi.

İran Devrim Muhafızları Hava ve Uzay kuvvetleri, İran Ordusu Hava Kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği tatbikatta,İran'ın kendi ürettiği yeni nesil Sayyad 2 füzelerini ateşledi.

"Telaş" adlı yerli füze savunma sisteminden fırlatıldığı tatbikatın görüntüleri İran devlet televizyonu tarafından canlı olarak yayınlandı.

İran'ın milli üretimi olan Telaş hava savunma füze Sistemi, hedefleri orta ve uzun menzilde imha edebiliyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #iran #abd
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