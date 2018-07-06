İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, İran petrolünün ihracatını engellemeye çalışan ABD'yi, dünya petrol nakliyatının yapıladığı en önemli güzergâh olan Hürmüz Boğazı'nı kapatma restini ortaya koydu.

Başkent Tahran'da düzenlenen bir konferansta konuşan Tümgeneral Caferi, "Hürmüz Boğazı'nın kullanımı herkes için veya hiç kimse için ifadesinin ne anlama geldiğini muhtemel şartlarda düşmana anlatabiliriz" dedi.



İranlı General, hükümet yetkililerinin ABD'ye karşı son günlerde izlediği tutumu desteklediğini ekledi.



Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 3 Temmuz'da İsviçre'ye yaptığı ziyarette İran'ın petrol gelirlerini sıfıra indirmeğe çalışan ABD'yi, "Yapabiliyorsanız, yapın sonucu görürsünüz" diye uyarmıştı.



İranlı yetkili Felahetpişe Hürmüz'ün kapatılmasının söz konusu değil

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin 'İran'ın petrol ihracatı engellenirse hiçbir ülke petrol ihraç edemez' açıklaması 'İran Hürmüz Boğazı'nı kapatacak' şeklinde yorumlanmıştı. İranlı yetkili Felahetpişe, Ruhani'nin kastının yanlış anlaşıldığını, Hürmüz'ün kapatılmasının söz konusu olmadığını söyledi.



İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İsviçre ziyareti sırasında ABD'nin ülkesinin petrol ihracatını engellemesinin bölge ülkelerinin de petrol ihraç edemeyeceği anlamına geldiğine yönelik sözlerini yorumladı.

Ruhani'nin açıklamalarının stratejik Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılacağı şeklinde algılandığını hatırlatan Felahetpişe, "Cumhurbaşkanı Ruhani, Hürmüz Boğazı'nı kapatmayı kastetmedi. İran'ın petrol ihraç edememesi durumunda oluşacak krizde hiçbir ülkenin petrol ihraç etmemesi gerektiğini ifade etti." dedi.



Felahetpişe, boğazın kapatılmasının söz konusu olmadığını çünkü konunun uluslararası kurallarla bağlantılı olduğunu ve riayet edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salı günü İsviçre'de ülkedeki İranlılarla bir araya geldiği toplantıda, "ABD yönetimi 'İran'a bir damla petrol ihracat

ettirmeyeceğiz' demiş. Bu tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız" açıklamasında bulunmuştu.

Açıklama, Basra ile Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştirilen ihracatın engelleneceği şeklinde yorumlara neden oldu.



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Bill Urban, Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağı iddialarına karşı bölgede petrol ticaretini korumak için askeri güç kullanmaya hazır oldukları mesajını vermişti.

Ruhani'nin açıklamalarının ardından Devrim Muhafızları Ordusu'nun önde gelen komutanlarından Kasım Süleymani ve İsmail Kevseri gibi isimler yaptıkları açıklamada, Ruhani'ye destek verdiklerini duyurmuştu.