İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, tankerlerini yaptırım listesine alan ABD'ye sert çıktı, istedikleri herkese petrol satacaklarını söyledi. Diğer yandan Zarif, Avrupa ülkelerini de nükleer anlaşma konusunda gerekli adımları atmaları konusunda uyardı. İranlı Bakan İNSTEX sisteminin uygulanmasını istedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif hem ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun iddialarına cevap verdi hem de Avrupa ülkelerini nükleer anlaşma konusunda uyardı.



İran'in Cebelitarık'ta alıkonulan tankeri Grace 1'in adı, salıverildikten sonra, Adrian Darya 1 olarak değiştirilmişti.



ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik yaptırımları ihlal ettiği Adrian Darya-1'i yaptırım listesine ekledi.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise söz konusu tankerin Suriye'ye gittiği yönünde sağlam bir bilgiye sahip olduklarını söyledi.



Pompeo'ya cevap İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'ten geldi.



Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pompeo'nun İran'a ait geminin Suriye'ye gidişiyle ilgili sözlerine yanıt verdi.

"ABD, deniz korsanlığı ve tehdit ile İran'ın kadim müşterilerine petrol satışına engel olmaya çalışıyor. Söylenip durmayın Sayın Pompeo! Biz, istediğimiz herkese ve her müşteriye petrol satacağız."



Öte yandan İranlı Bakan Cevad Zarif, nükleer anlaşma konusunda Avrupa ülkelerini uyardı.



Zarif, "İran'ın Avrupalılarla görüşmeleri devam ediyor. Eğer Avrupalılar perşembe gününe kadar gerekli adımları atmazlar ise, 7 Mayıs'ta belirttiğimiz gibi, 3'üncü aşamanın içeriğini bir mektupla ileteceğiz" dedi.



İranlı Bakan, Avrupa'nın verdiği sözlerin ilk adımının Avrupa ülkelerinin İran ile ticaretlerinin sürdürülmesi için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX olduğunu kaydetti.



Zarif 3. adımın ne olduğunu açıklamadı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Zarif ile İran'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Rus Dışişleri Bakanı nükleer anlaşma hakkında konuştu.



Lavrov, Moskova ve Tahran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığını koruduğunu belirtti. Rus Bakan, anlaşmadaki mevcut durumun tek taraflı çekilme kararı alan ABD'nin yıkıcı adımlarının doğrudan sonucu olduğu konusunda hem fikir olduklarını kaydetti.



Lavrov ayrıca, Rusya ve İran'ın Amerikan yaptırımlarından olumsuz etkilendiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, dolarla ödeme kanallarından bağımsız hareket edilmesini öngören önlemlerin genişletilmesi için çalıştıklarını söyledi.



ulusal.com.tr