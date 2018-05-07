İran'dan, nükleer anlaşmadan çekilmesi gündemde olan Amerika'ya sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "ABD'nin bu anlaşmadan çekilirse İran'ın tepkisi onları pişman edecek." dedi.

Amerika'nın nükleer anlaşmadan çıkma ihtimali, Suriye'deki son durum ve İran-Fas gerilimi... İran Dişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi haftalık basın toplantısında konuştu. Önemli açıklamalarda bulundu."ABD nükleer anlaşmadan çekilirse İran'ın tepkisi onları pişman edecek." diyen İranlı sözcü, "Bu alandaki tüm mühtemel senaryoları değerlendirerek ABD'nin anlaşmadan çıkması durumunda ağır bir bedel ödeyeceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü,"Onların bu sorummusuzlu yeni bir durum olmasa da gerçek yüzlerini açığa çıkarıp diğer ülkelerin de Amerika'ya güvenmeyeceğini tekrar ortaya koyacak." dedi.Kasımi ayrıca ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda birden fazla seçeneklerinin olduğuna dikkat çekti.Basın toplantısında, Suriye'de çözüm için İran, Türkiye ve Rusya tarafından yürütülen Astana sürecine ilişkin de konuştu Behram Kasımi... Astana sürecini başarıya ulaşacak tek süreç olarak tanımladı.Ankara-Tahran-Moskova işbirliğine vurgu yapan Kasımi, Türkiye ve Rusya arasındaki diyalogların kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Sözcü, "Komşumuz Türkiye ile işbirliğimiz sürecektir. Bazı konularda aynı düşünmememiz gayet normaldir." diye konuştu.Fas'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesi kararını da değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fas yetkilileri tarafından gündeme getirilen iddiaların yalan, belge ve kanıta sahip olmayan asılsız iddialar olduğunu belirtti.Fas dışişleri bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Lübnan Hizbullahı ve Polisario Cephesi arasındaki ilişki olduğu iddiası ile İran'la diplomatik ilişkilerini kestiğini ilan etmişti.