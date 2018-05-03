İran dini lideri Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti'den Fırat'ın doğusu mesajı geldi. Velayeti, "Amerika Fırat'ın doğusundan çıkacak. Çıkmazlarsa Kürtler onları sürecek" dedi.

İran Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Amerika'ya Fırat'ın doğusunu terk etme çağrısı yaptı.



Velayeti "Eğer ABD’liler akıllı davranıp da Suriye’den çekilmezse, işte o zaman Kürtlerin onları süreceğine İran kefildir” diye konuştu.



Ali Ekber Velayeti, Tahran’da Suriyeli Aşiret Şeyhleri Temsilcisi ile görüştü. Görüşmelerin yapıcı geçtiği belirtti.



İran Uluslararası İlişkiler Danışmanı “Kürt aşiretlerin İran’ı ziyaret ederek, ülkemizin ilkesel tutumuma destek vermeleri ABD ve Suudilere sert bir yanıt anlamına geliyor” dedi.



Velayeti, ABD'nin işgal altında tuttuğu Fırat'ın doğusundan er geç çıkacağını söyledi. "Fırat'ın doğusunun kurtarılması çok da uzak değil" dedi İran'lı danışman.



Suriyeli Kürtlerin Washington ile savaştığını onları Fırat'ın doğusundan çıkaracaklarını açıkladı Velayeti. "Çıkmazlarsa Kürtler onları sürecek" dedi.





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