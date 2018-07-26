banner982
Akar'dan net mesajlar
Akar'dan net mesajlar
İstanbul'da metro seferleri normale döndü
İstanbul'da metro seferleri normale döndü
Milyonlarca emeklinin beklediği para bugün yatıyor
Milyonlarca emeklinin beklediği para bugün yatıyor
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti

İran'dan ABD'ye uyarı

İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani "Kızıldeniz'in artık ABD'liler için güvenli bir yer olmayacağını" söyledi. "Savaşı siz başlatabilirsiniz ancak bitiren taraf biz olacağız " dedi.

İran'dan ABD'ye uyarı

İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlarından sorumlu  olan o isim Amerikan Başkanı Trump'a yanıt verdi. Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani Amerika'ya sert mesajlar verdi. Kızıldeniz'in artık ABD'liler için güvenli bir bölge olmayacağını söyledi.

İran’ın Hemedan kentinde Kutsal Savunma Dönemi şehitlerinin anısına yapılan bir törende konuştu Süleymani. "Bir asker olarak Trump'ın tehditlerine yanıt vermek benim görevim. Eğer o tehdit dilini kullanmak istiyorsa benimle konuşmalı,  Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile değil" diye konuştu.

Kızıldeniz'in artık ABD'liler için güvenli bir bölge olmayacağını söyleyedi  Kudüs Gücü Komutanı. ABD'nin İran'a zarar verme tehditlerinin 'temelsiz' olduğunu belirten Süleymani son 20 yılda zafer hep İran'ın oldu. Savaşı sen başlatbilrisin ama bitiren biz olacağız" dedi. 

ABD Başkanı Trump twitter hesabından , İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye  "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın" demişti. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #abd #iran
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.