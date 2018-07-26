İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani "Kızıldeniz'in artık ABD'liler için güvenli bir yer olmayacağını" söyledi. "Savaşı siz başlatabilirsiniz ancak bitiren taraf biz olacağız " dedi.

İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlarından sorumlu olan o isim Amerikan Başkanı Trump'a yanıt verdi. Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani Amerika'ya sert mesajlar verdi. Kızıldeniz'in artık ABD'liler için güvenli bir bölge olmayacağını söyledi.



İran’ın Hemedan kentinde Kutsal Savunma Dönemi şehitlerinin anısına yapılan bir törende konuştu Süleymani. "Bir asker olarak Trump'ın tehditlerine yanıt vermek benim görevim. Eğer o tehdit dilini kullanmak istiyorsa benimle konuşmalı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile değil" diye konuştu.



Kızıldeniz'in artık ABD'liler için güvenli bir bölge olmayacağını söyleyedi Kudüs Gücü Komutanı. ABD'nin İran'a zarar verme tehditlerinin 'temelsiz' olduğunu belirten Süleymani son 20 yılda zafer hep İran'ın oldu. Savaşı sen başlatbilrisin ama bitiren biz olacağız" dedi.



ABD Başkanı Trump twitter hesabından , İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın" demişti.



ulusal.com.tr

