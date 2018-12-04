İran'dan ABD’ye yaptırımlarla ilgili uyarı geldi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın petrol ihraç edememesi durumunda hiç kimsenin Körfez'den petrol alamayacağını söyledi.

İran devlet televizyonunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımları ve petrol satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin İran petrolünün ihracatını engellemesi halinde Basra Körfezi'nden hiçbir şekilde petrol satılamayacağını ilan etti.



Amerika, İran'ı petrol satışından mahrum etmek istiyor. Ruhani, buna kimsenin "gücü yetmeyecek" dedi.



Ruhani, "ABD, dünya ve bölge ülkeleriyle olan ticaretimizi durduramayacak. 40 yıllık mücadelenin ardından ABD'ye karşı eşi görülmemiş bir zafer elde ettik. İran hem bölge ülkeleri hem de dünya ile kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkilerini koruyacak. İran ABD ile İsrail için tahammül edilemez bir güçtür. Washington yönetiminin gücü İran'ın petrol ihracatını sonlandırmaya yetmeyecek." dedi.



Ruhani, açıklamasında Amerika'ya meydan okudu.

Ruhani, "ABD yönetimi AB ülkelerinin İran ile ilişkilerini bitirmek istiyor. Çin, Hindistan ve komşu ülkeleri İran'dan ayırıp bölgede İran düşmanlığını yaygınlaştırmak istiyor. Biz komşu milletlerden hiçbirine düşman değiliz ve olmayacağız. ABD'nin, İran ile komşu ülkeler ve İslam ülkeleri arasında tefrika, çatışma ve düşmanlık çıkarmaya gücü yetmeyecek." dedi.



Ruhani, konuşmasını "ABD bilmelidir ki petrolümüzü satıyoruz ve satmaya da devam edeceğiz" sözleriyle noktaladı.





ulusal.com.tr



