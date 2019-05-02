İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin Venezuela'daki darbe girişimleri ve askeri adımlarını kınadıklarını belirtti.

Musevi, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahale iddialarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Washington yönetiminin bu ülkeye karşı yürüttüğü politikaları eleştirdi.

Başka bir ülkeye karşı zor kullanmaya yönelik tehditlerin uluslararası hukukun özellikle de Birleşmiş Milletler tüzüğünün açık bir ihlali olduğunu belirten Musevi, "İran, ABD'nin Venezuela'daki darbe girişimleri ile her türlü askeri adımlarını ve ABD yöneticilerinin bu ülkede karışıklık ve şiddeti tahrik edici açıklamalarını sert bir biçimde kınamaktadır." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri ve uluslararası kamuoyuna, askeri müdahaleye dönük açıklamaları kınamaları ve buna gerekli tepkiyi göstermeleri çağrısı yapan Musevi, şunları kaydetti:

"Uluslararası düzen ve istikrar; ABD hükümetindeki savaş yanlısı, kaos isteyen ve yasa tanımayan bazı kişilerin oluşturduğu tehlike ile karşı karşıyadır. Uluslararası kamuoyu bu tür adımların etkisiz hale getirilmesi için sorumluluğunu ciddiyetle yerine getirmelidir."



Venezuela'daki darbe girişimi

Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, salı günü sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, 3 dakikalık videoda, bir grup asker ile serbest bıraktıkları ev hapsindeki muhalif lider Leopold Lopez'i de yanına alarak Venezuela halkına ve askerlere Maduro hükümetine karşı harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

Guaido ve beraberindekiler, iki adet zırhlı araçla askeri üs ile kent merkezi arasındaki otoyolu trafiğe kapatmıştı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, olayın ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Guaido ve beraberindekilerin hareketini "darbe girişimi" olarak nitelemiş, silahlı kuvvetlerin buna karşı koyacağını ifade etmişti.

ABD yönetimi ise Guaido ve taraftarlarına destek veren açıklamalar yapmıştı.