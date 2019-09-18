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İran'dan ABD'ye "vururuz" notası

İran Dıişleri Bakanlığından ABD'ye" tehdit notası" geldi. İran Dışişlerinden yayınlanan yazılı bir açıklamada, ABD'nin İran karşıtı tutumuyla ilgili İsviçre Büyükelçiliği üzerinden itiraz notası gönderildiği belirtildi

İran'dan ABD'ye "vururuz" notası

Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçlayan ABD’li yetkililerin öne sürdüğü iddiaların kınandığı notada, "ABD İran’a karşı herhangi bir eylemde bulunursa hemen karşılık verilecektir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın itiraz notasında, İran’ın tepkisinin tehdit kaynağı ile sınırlı kalmayacağına vurgu yapıldı.

ABD, İRAN'I SUÇLADI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki fabrikaya cumartesi günü yerel saatle 04.00'da SİHA ile saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmış Saldırı, Yemenli grup Ensarullah tarafından üstlenilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, saldırıyı İran'ın düzenlediğini savunarak, "Tüm bu tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok." ifadelerini kullanmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #abd
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