Basra Körfezi'nde gerilimn tırmanıyor. ABD Donanmasının kışkırtıcı manevralarına yanıt veren İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Seyari Mavi, "ülkemizi savunmaya hazırız" dedi.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Habibullah Seyari, Amerika'nın kışkırtıcı hamlelerine yanıt olarak "Ülkemizi savunmaya hazırız." dedi.



Amiral Seyari bu sözleri ABD Donanması'nın son günlerde Basra Körfezi'ndeki provokasyon hamlelerinin ardından söyledi.



ABD uçak gemisi USS John C. Stennis, dört gün önce Arap Denizi'nden Basra Körfezi'ne girerek dikkatleri üzerine çekmişti.



Stennis uçak gemisinin başını çektiği ABD savaş gemi grubunun Basra Körfezi'ne girişi sırasında İran Devrim Muhafızları'na ait yaklaşık 30 gemi onlara eşlik etmiş ve gemi grubunun yakınlarına füze fırlatmıştı.



Amiral Habibullah Seyari, İran Ordusu Dafus Üniversitesi yaptığı konuşmada ABD uçak gemisinin karasularına yaklaşmasına izin vermeyeceklerini söyledi.



Seyari, ABD'nin kendilerine karşı adım atamayacağını ve yaptıkları tatbikatlarla ABD'nin güç gösterisi karşısında durabileceklerini gösterdiklerini ifade etti.



İran, ABD gemilerinin karasularına yaklaşmasının hemen ardından deniz tatbikatı düzenlemişti.





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