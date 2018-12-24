banner999
İSKİ'den 'don' uyarısı
İSKİ'den 'don' uyarısı
Ankara Valiliğinden uyarı
Ankara Valiliğinden uyarı
Doktorlara FETÖ operasyonu
Doktorlara FETÖ operasyonu
Alçık'a 12 yıl hapis hapis
Alçık'a 12 yıl hapis hapis

İran'dan ABD'ye yanıt: Hazırız

Basra Körfezi'nde gerilimn tırmanıyor. ABD Donanmasının kışkırtıcı manevralarına yanıt veren İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Seyari Mavi, "ülkemizi savunmaya hazırız" dedi.

İran'dan ABD'ye yanıt: Hazırız

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Habibullah Seyari, Amerika'nın kışkırtıcı hamlelerine yanıt olarak "Ülkemizi savunmaya hazırız." dedi. 

Amiral Seyari bu sözleri ABD Donanması'nın son günlerde Basra Körfezi'ndeki provokasyon hamlelerinin ardından söyledi.

ABD uçak gemisi USS John C. Stennis, dört gün önce Arap Denizi'nden Basra Körfezi'ne girerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Stennis uçak gemisinin başını çektiği ABD savaş gemi grubunun Basra Körfezi'ne girişi sırasında İran Devrim Muhafızları'na ait yaklaşık 30 gemi onlara eşlik etmiş ve gemi grubunun yakınlarına füze fırlatmıştı.

Amiral Habibullah Seyari, İran Ordusu Dafus Üniversitesi yaptığı konuşmada ABD uçak gemisinin karasularına yaklaşmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Seyari, ABD'nin kendilerine karşı adım atamayacağını ve yaptıkları tatbikatlarla ABD'nin güç gösterisi karşısında durabileceklerini gösterdiklerini ifade etti.

İran, ABD gemilerinin karasularına yaklaşmasının hemen ardından deniz tatbikatı düzenlemişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #iran
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.