İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Umman ziyaretine İran'dan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi "İsrail'i müslüman ülkeler arasında ihtilaf çıkarmaya çalışmakla" suçladı.

İran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Umman ziyaretine tepki gösterdi.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdi.



Netanyahu, Sultan Kabus Bin Said ile bir araya geldi. İsrail, 1996'dan bu yana ilk defa Körfez ülkesine bu düzeyde bir resmi bir ziyaret yaptı.



İran'dan ise Netanyahu'nun Umman gezisine tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Netanyahu'nun Umman ziyareti ile İsrail'in Müslüman ülkeler arasında ihtilaf çıkarmaya çalıştığını" söyledi.



İran'da muhafazakâr kanadın meclisteki radikal isimlerinden Devrim Muhafızları eski komutanı Kerimi Kuddusi de "İran ile ABD'nin Umman'da görüştüğünü" ileri sürdü. İran Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada Kuddusi'nin iddiasının yalan ve temelsiz olduğunu bildirdi.



ulusal.com.tr