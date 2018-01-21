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İran'dan Afrin harekatı ile ilgili ilk resmi açıklama

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklama yaptı.

İran'dan Afrin harekatı ile ilgili ilk resmi açıklama

Astana sürecine vurgu yapılan yazılı açıklamada “Amerika ve bölgedeki başta tekfirci terör örgütleri olmak üzere müttefiklerinin, Suriye’nin meşru hükümetinin reddetmesine rağmen, Suriyenin milli çıkarlarına karşı yasadışı ve uluslarası yasalara aykırı varlığını sürdürdüğü sürece Suriyede insani kriz devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

İşte açıklamanın tam metni:

İran İslam Cumhuriyeti, Suriye’nin Afrin kentinde yaşanan gelişmeleri yakından tedirginlikle takip ediyor ve söz konusu operasyonun bir an önce sona ermesini, Türkiye ile Suriye sınır hattında krizin derinleşmeve büyümesinin önlenmesini umuyor.

Afrin’de krizin devam etmesi Suriye’nin kuzey bölgelerinde bulunan tekfirci terör gruplarının yeniden güçlenmesine ve Suriye’de savaş ateşinin yeniden alevlenmesine sebep olabilir. 

İran İslam Cumhuriyeti, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, milli egemenliğine saygı göstrerilmesi ve insani krizin artmasının önlenmesi ve günahsız Suriye halkının can güvenliğinin sağlanmasından yanadır. 

Tüm ülkelerden özellikle garantör olan komşumuz Türkiye’den, Suriye krizinin siyasi çözümü için özellikle Astana mutabakatına bağlı kalmasını, Suriye krizinin siyasi çözümündeki  olumlu, hassas rolü ve sorumluluğuna devam etmesini bekliyoruz.

Suriye’deki yıkımın sorumlusunun bölge dışındanki Amerika başta , bölgede buunan ve  kriz yaratmak isteyen  Siyonist İsrail rejiminin yasa dışı müdahaleleri tahrik edici eylemleri ve sorumsuz adımları olduğuna inanıyoruz.

Amerika ve bölgedeki başta tekfirci terör örgütleri olmak üzere müttefiklerinin, Suriye’nin meşru hükümetinin istememesine rağmen, Suriyenin milli çıkarlarına karşı yasadışı ve uluslarası yasalara aykırı varlığını sürdürdüğü sürece Suriyede insani kriz devam edecektir. 

Dolayısı ile uluslarası kamuoyundan, bütün devletlerden ve bütün ülke yöneticilerinden ve özellikle Suriyeye komşu olan ülke yöneticilerinden, bölgeye dışarıdan müdahale eden güçlerin yasadışı varlığının güçlenmesini sağlayan her türlü eylemden ve aynı zamanda terör gruplarını teşvik ve cesaret verebilecek eylemlerden kaçınmalarını bekliyoruz.

Başta Astana süreci olmak üzere siyasi ve barışcıl çözüm yollarına sadık kalmalarını umuyoruz"

Haber: Yakup Aslan/İran
ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #afrin #afrin harekatı #iran dışişleri bakanlığı #Behram Kasımi #zeytin dalı harekatı
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