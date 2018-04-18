İran'ın resmi yabancı para birimini dolardan euroya çevirdiği belirtildi. Ülkede mali işlemlerde dolar yerine euro kullanılacak. İran vatandaşları 10 bin euro meblağ fazlasını bu ayın sonuna kadar ya satmak ya da bankalara yatırmak zorunda. Aksi halde yasal işlem yapılacak

Dolar kurunu sabitleyen ve 10 bin euro üzeri dövize banka zorunluluğu getiren İran'ın resmi yabancı para birimini dolardan euroya çevirdiği belirtildi.



İran devlet kanalı Press TV'nin haberine göre İran, mali işlemlerde dolar yerine euro kullanılacak.



İran vatandaşları 10 bin euro meblağ fazlasını bu ayın sonuna kadar ya satmak ya da bankalara yatırmak zorunda. Aksi halde yasal işlem yapılacak.



İran'da birçok tüccar ithal ettiği ürünün ödemesini ekonomik ambargo, bürokrasideki aksaklık ve işlemlerin yavaş işleyişi nedeniyle sarraflar aracılığıyla banka dışı yollarla gerçekleştiriyordu. Ülkede son günlerde beklenmedik bir şekilde yükselen döviz kurunun önüne geçmek için hükümet serbest piyasada 6 bin tümen seviyesini aşan dolar kurunun 4 bin 200 tümen olarak sabitlendiğini duyurmuştu.



DOLAR KARARI STRATEJİK



ABD'nin küresel ticarette dolar kullanılmasını zorlamasının anlamı Amerika'nın faizsiz küresel borçlanması ihtiyacından kaynaklanıyor. Bu olanağı kaldıracak yani dolar yerine başka bir para birimini getirecek girişimler ise Amerika'nın küresel finansal saltanatını yıkabilir.



Mal ve hizmet ticareti dolarla yapıldıkça Amerika bundan bedel ödemeksizin nemalanmakta, bunun değişmesini önlemek için de ordusunu ve şirketlerini kullanarak gerekirse karşı ülkelere yaptırımlar uygulamakta. Bu kararla İran'ın ABD için daha belirgin bir hedef haline geldiği belirtiliyor.



ulusal.com.tr