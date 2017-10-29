İran, nükleer anlaşmaya karşı çıkarak yeni yaptırım kararları alan ABD'ye meydan okudu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani "Füze üretmeye devam edeceğiz. Bu uluslararası anlaşmaları ihlâl anlamına gelmiyor." dedi.

İlişkilerin gerildiği Washington-Tahran hattında yeni bir gelişme yaşandı.



Nükleer anlaşmayı iptal etme teklifinde bulunup, Devrim Muhafızları Ordusuna yaptırım kararı alan Trump yönetimine sert tepki gösteren İran'dan yeni bir açıklama geldi.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, füze üretimine devam edeceklerini söyledi.



'Füze yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." diyen Ruhanii "Bu uluslararası anlaşmaları hiçe sayıyoruz anlamına gelmez' ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Trump 13 Ekim'de yeni İran stratejisini açıklamıştı. Buna göre adımlar atmaya başlayan ABD Kongresi, İran'ın uzun menzilli programına karşı çalışma başlatmıştı.ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, İran'ın uzun menzilli balistik füze programını hedef alan bir yasa tasarısı 2'ye karşı 423 oyla kabul edilmişti.