Ambargolara meydan okuyan İran, Basra Körfezi'ndeki Hürmüzgan eyaletinde savaş uçaklarıyla gövde gösterisi yaptı. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bu organizasyonun ABD’nin imajını bozduğunu söyledi.

İran'ın güneyindeki Kiş Adası'nda 9'uncu Uluslararası Havacılık Fuarı düzenlendi.



Fuarda İran savunma sanayisine ait helikopter, drone, savaş uçağı ve yedek parçalar sergilendi.



Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nda İran'a ait uçaklar gövde gösteri yaptı. F-4 ve F-14 ile Rusya'ya ait 7 adet MİG-29 savaş uçağı, hünerleriyle tam not aldı.



Burada bir konuşma yapan Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bu organizasyonun ABD’nin imajını bozduğunu söyledi.



Washington yönetiminin karşısında durmaya devam edeceklerini belirten Hatemi, komşu ve dost ülkelere de mesajlarının "dostluk" ve "barış" olduğunu açıkladı.



ulusal.com.tr