ABD, İran'ın ticari gemilere el koyduğu Hürmüz Boğazı'nda "Seyir güvenliği için" koalisyon gücü kurmaya çalışıyor. Bu güce İsrail'in de dâhil olacağı iddiası gündemde. İran Savunma Bakanı Emir Hatemi konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu girişim bölge için faciayla sonuçlanabilir" dedi.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Washington'un Basra Körfezi'nde oluşturmak istediği uluslararası koalisyon hakkında açıklama konuştu.



İran Savunma Bakanı, ABD'nin Basra Körfezi ve çevresinde "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" kurmaya çalıştığı uluslararası koalisyonun bölgede güvensizliği artıracağını söyledi.



İsrail'in de ABD'nin oluşturmak istediği koalisyona katılacağına ilişkin iddialara da değinen Hatemi, "Böyle bir girişim provoke edicidir ve bölge için faciayla sonuçlanabilir" ifadesini kullandı.



İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin Körfez'de kurmaya çalıştığı uluslararası koalisyonun bir parçası olduğunu söylemişti.



ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı ve Babu'l Mendeb'de uluslararası koalisyon kurma girişimine İngiltere haricinde Avrupa ülkeleri olumsuz yanıt vermişti.



Öte yandan Güney Kore'de yayın yapan Yonhap haber ajansında yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Koreli mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Hürmüz Boğazı'na asker göndermesini istedi.



Güney Kore Savunma Bakanı'nın, kendilerinin de o bölgeyi kullandığını belirterek, asker gönderme konusunu değerlendirmeye alacaklarını, talebi düşünmek için ise süre istediği aktarıldı.







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