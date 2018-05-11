İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail'in Suriye topraklarındaki hedefleri vurmasının ardından uluslararası toplumun tavrına tepki gösterdi. Şam'ın kendini savunma hakkı olduğunu söyleyen Kasımi "Uluslararası toplumun sessizliği İsrail saldırganlığını cesaretlendiriyor" dedi.

İran'dan İsrail'in Suriye topraklarında İran güçlerinin konuşlu olduğu hedefleri vurduğunu duyurmasının ardından ilk resmi tepki Dışişleri Sözcüsü Kasımi'den geldi.Kasımi, İsrail'in saldırganlığına karşı Şam'ın kendini savunma hakkı olduğunu söyleyerek, uluslararası toplumu sessizlikle suçladı.



Kasımi "İran, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyor. Uluslararası toplumun sessizliği İsrail saldırganlığını cesaretlendiriyor. Suriye kendini savunmak için her hakka sahip" dedi.

İsrail'in Suriye'ye 'temelsiz ve uydurma bahanelerle' saldırdığını söyleyen Kasımi bunun Suriye'nin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu da vurguladı.

İran ve İsrail arasındaki son gerilim perşembe gecesi İsrail hava kuvvetlerinin Suriye'de İran'a ait onlarca hedefi vurduğunu açıklamasıyla başlamıştı.



İsrail, Suriye'den kontrolü altındaki Golan Tepeleri'ne atılan 20 füzeye misilleme olarak Suriye'de İran'a ait 70 hedefi vurduğunu iddia etmişti.



İsrail jetlerinin ayrıca kendilerine ateş açan Suriye hava savunma sistemi bataryalarını da vurduğu açıklanmıştı.



Rusya Savunma Bakanlığı ise operasyona 28 İsrail savaş uçağının katıldığını, uçakların 60'tan fazla füze fırlattığını ve bunların yarısının Suriye hava savunması tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.



Suriye krizinin başladığı 2011'den bu yana iki ülke arasında yaşanan en ciddi çatışma ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015'te P5+1 ülkelerinin İran ile imzaladığı nükleer anlaşmadan ülkesini çektiğini

duyurmasından 2 gün sonra meydana gelmişti. Sputnik