Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ri-Jong ho İran'ı ziyaret etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Ri, "Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını uluslarararası düzenlemelere karşı bir eylem" olarak değerlendirdi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden İran'a dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti.



Kore Dışişleri Bakanı Ri-Jong ho, Amerika'nın yeniden ekonomik yaptırım uygulamaya başladığı İran'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.



Ruhani görüşmede Ri'ye "Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ABD yönetimi, dünya genelinde güvenilmez oldu" dedi.



İran ile Kuzey Kore'nin 'birçok konuda her zaman yakın görüşlere' sahip olduğunu belirtti Ruhani. "Mevcut durumda dost ülkeler ilişkilerini ve uluslararası toplumla olan işbirliğini geliştirmeli" dedi.



Koreli diplomat da Ruhani'ye Washington'ın nükleer anlaşmadan çekilip yaptırımlara geri dönmesinin 'uluslararası kurallar ve düzenlemelere karşı bir eylem' olduğunu söyledi. Ri, "Pyongyang'ın stratejik politikası Tahran ile ilişkileri geliştirmek" dedi.







ulusal.com.tr

