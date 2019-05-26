İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ile tırmanan gerilim karşısında Körfez ülkelerine 'Saldırmazlık paktı' imzalamayı önerdi. Zarif, ABD yaptırımlarının İran'ı etkilemeyeceğini de söyledi.

Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali El Hekim ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, basın toplantısında konuştu.



Zarif "İran üzerinde ekonomik veya askeri tüm savaş çabalarına karşı duracağız ve onlarla güçlü bir şekilde yüzleşeceğiz" dedi.



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’den kritik bir de öneri geldi. Zarif, bölgede tırmanan gerilim karşısında Körfez ülkelerine saldırmazlık paktı imzalama önerisinde bulundu.



Zarif, Tahran’ın Körfez’deki komşularıyla iyi ilişkiler kurmak istediğini, bu konuda diyalog ve gerilimi düşürmeye yönelik her türlü öneriyi memnuniyetle karşılayacağını söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump'un geçen yıl nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından, ABD ile İran arasındaki gerilim kademeli olarak artmıştı. Körfez'e uçak ve savaş gemileri yollayan Washington yönetimi son olarak Ortadoğu'ya bin 500 ek asker gönderme kararı almıştı.





ulusal.com.tr