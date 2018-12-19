İran oluşturduğu transit taşımacılık koridorları ile ulaştırma alanında stratejik konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Ulusal Kanal'a konuşan İran Ulaştırma ve Şehircilik bakan yardımcısı Şehram Adem Nejad, oluşturdukları kuzey-güney transit taşımacılık koridoru ile kuzey ülkelerini güneye bağladıklarını söyledi. Türkiye'nin ulaştırma ağındaki önemine vurgu yapan Adem Nejad, "Transit koridorlar sayesinde Türkiyenin de çıkarlarını koruyarak malların gideceği yere engelsiz ulaşması konusunda gayret gösteriyoruz" dedi.

Tahran, Kuzey ülkelerini körfez ve hint okyanusuna bağlayan transit koridorlar üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Özellikle demiryolu ağları ile başta Rusya olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan ve kuzey komşularının güneye ulaşması için transit geçiş koridorları oluşturmaya başladı.



Ulusal Kanal'a konuşan İran Ulaştırma ve Şehircilik bakan yardımcısı Şehram Adem Nejad, İran'ın stratejik taşımacılık hamlesinin önemine vurgu yaptı. Nejad demiryollarının da kısa sürede projeye dahil edileceğini söyledi.

"Koridorlar başlığında da en önemli koridor kuzey güney koridorudur. Kuzey ülkelerinden güneye transit geçiş üzerinde ciddi çalışmalarımız var. Karayollarının yanı sıra demiryollarının da transit taşımacılıkta büyük önemi var. Bir kaç hafta içinde demiryollarımızda tam olarak kullanılacak hale gelecek ve böylelikle ulaştırmada ciddi başarılar ele edeceğiz."



İran, Türkiye'nin Asya ve son dönemde başta Katar olmak Arap dünyasına yük transferi için kullandığı önemli bir güzergâh konumunda bulunuyor.



Şehram Adem Nejad, taransit koridor oluşturmalarının kendileri önemine dikkat çekerek özellikle Türkiye'den yola çıkan yükler için de ayrıca kolaylık sağlama çabasında olduklarının altını çizdi.

"Ulaştırma stratejik açıdan oldukça önemli bir başlıktır. Biz Transit ulaştırma alanında iki konuyu oldukça önemsiyoruz. Bunlardan ilki transit geçiş koridorları ulaştırma ki, ikincisi ise koridorlar üzerinden taşınan malların kolaylıkla nakledilmesidir. Komşumuz Türkiye, bir ihracat ülkesidir. Bizler transit koridorlar sayesinde Türkiyenin çıkarlarını koruyarak malların gideceği yere ulaşması konusunda kolaylık sağlamaya çalışıyoruz."



Geçtiğimiz mart ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısında İran'ın Çabahar ve Bendar-Abbas limanlarından başlayacak, Hint Okyanusu'nu Avrupa'ya birleştirecek yeni transit koridorun oluşturulması konusunda anlaşılmıştı. Anlaşmaya göre, transit koridoru kuzeyden güneye bağlayan Reşt-Astara Demiryolu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile birleşecek ve İran üzerinden Hint Okyanusu'na ulaşacak.





HABER- KAMERA: YAKUP ASLAN

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