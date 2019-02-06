ABD'nin petrol yaptırımları konusunda muafiyet tanıdığı Avrupa ülkelerinden sadece Türkiye, İran'dan petrol alıyor. Açıklamayı İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene yaptı.

İran'dan petrol alan tek avrupa ülkesi Türkiye...



İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD'nin geçen Kasım ayında Tahran'a uygulamaya başladığı yaptırımlarla ilgili açıklamada bulundu.



İRAN'DAN PETROL AÇIKLAMASI

"Amerika, Yunanistan ve İtalya'ya muafiyet tanıdı. Ama iki ülke de İran'dan petrol almıyor. Bu konudaki sorularımızı da cevapsız bırakıyorlar"



"Türkiye dışında hiçbir Avrupa ülkesi İran'dan petrol almıyor" diyen İran Petrol Bakanı, ülkelerine yönelik ekonomik saldırılar karşısında kararlılık vurgusu yaptı.



İranlı Bakan Zengene, ABD'nin Tahran'ın petrol ihracatını sıfırlamasına izin vermeyeceklerini belirtti.





ulusal.com.tr