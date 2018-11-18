İran'da sağlık turizmi alanından yeni bir adım atıldı. Adını son zamanlarda sıkça duyduğumuz obezite cerrahisini alanında ülkenin uzman doktorları artık Türk hastalara da hizmet sunacak. İran'ı cazip kılan ise dünya standarlarında yapılan ameliyatların Avrupa ve Türkiye'ye kıyasla daha hesaplı olması.

İran, sağlık turizmi ile kapılarını dünyaya açmaya hazırlanıyor.



Adını son zamanlarda sıkça duyduğumuz obezite cerrahisi ve estetik cerrahi alanında bölge ve dünyadan hastalara kapılarını açıyor.



Ulusla Kanal'a konuşan Obezite Cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Taha Anbara, yaptıkları hazırlıklar ve ameliyatlarla özellikle bölge ülkeleri arasında çekim merkezi olmayı hedeflediklerini söyledi.



Dünya standartlarında tedavi uyguladıklarına dikkat çeken İranlı doktor, ameliyat maliyetinin Avrupa ve Türkiye'ye göre üçte bir olduğunu söyledi.



2 binden fazla başarılı obezite ameliyatına imza atan Profesör Doktor Anbara, bazı şartlar dahilinde bu operasyonlara başvurulması gerektiği uyarısında bulundu.



Obezite cerrahisi için Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, ve Azerbaycan'dan hastaların İran'a geldiğine dikkat çeken İranlı Cerrah, Türk hastalar için de gerekli hazırlıkların tamamlandığını söyledi.



Hastaların iki ya da üç gün içinde taburcu edildiğini söyleyen Profesör Anbara, hastaların gerekli tahlilleri yaptırarak İran'a gelmesinin süreci hızlandırdığını söyledi.



HABER KAMERA: YAKUP ASLAN

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