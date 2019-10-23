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İran'dan Soçi Mutabakatı açıklaması

Soçi'de Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakatın ardından İran'dan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Ankara ile Şam arasında diyalog için yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirdi.

DÜNYA 23.10.2019, 16:28 23.10.2019, 16:29
İran'dan Soçi Mutabakatı açıklaması

Soçi'de Türkiye ile Rusya arasında imzalanan tarihi mutabakat ile İran'dan açıklama geldi.

İran'ın mutabakatı memnuniyetle karşıladığı kaydedildi. İran'ın Adana Mutabakatı ekseninde Ankara ile Şam arasında diyalog için yardımcı olabileceği belirtildi.

Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi tarafından yazılı olarak yapıldı.

İran'dan yapılan açıklamada ABD güçlerinin bölgeden çekilmesinin bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlayacağı da ifade edildi.

ulusal.com.tr

#iran #soçi mutabakatı
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