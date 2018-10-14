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İran'dan Suriye açıklaması

İran, Suriye'deki varlığını devam ettirecek. İran Devrim Muhafızları sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, Şam yönetiminin talebi devam ettikçe Suriye'de asker bulundurmaya devam edeceklerini söyledi. İranlı Sözcü, Suriye krizinin, İsrail için bir güvenlik alanı oluşturmak amacıyla çıkarıldığını da vurguladı.

İran'dan Suriye açıklaması

İran, Suriye'deki askeri varlığını devam ettireceğini açıkladı. Açıklama İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif'den geldi.

Şerif, İran'ın Suriye'deki askeri varlığının devam edeceğini söyledi.

Devrim Muhafızları Sözcüsü "İran yararlı ve etkili bulduğu sürece ve Şam yönetiminin talebi devam ettikçe Suriye'de asker bulundurmaya devam edeceğiz" dedi.

İran askerlerinin Suriye'de "Danışmanlık" amacıyla bulunduğunu söyleyen Sözcü, Tahran'ın uluslararası kurallara uygun şekilde Suriye'yi desteklediğini belirtti.

İranlı Sözcü, Suriye krizinin, İsrail için bir güvenlik alanı oluşturmak amacıyla çıkarıldığını da vurguladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #suriye #şam #ramazan şerif
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