İran Meclis Başkanı Laricani, "ABD'nin geçen yıl birçok DEAŞ militanını Afganistan'a nakletme girişimleri göz önüne alındığında İran, Çin, Pakistan, Türkiye, Rusya ve Afganistan'ın terörle mücadeledeki iş birliği çok önemli." dedi.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin Asya'da istikrarsızlığı artırmak için terör örgütü DEAŞ militanlarından bir kısmını Afganistan'a naklettiğini, bu hususta İran, Türkiye, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan arasında terörle mücadele alanındaki iş birliğinin çok önemli olduğunu söyledi.



İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya göre, Laricani, başkent Tahran'da Çin Meclis Başkan Yardımcısı Çen Zu ile bir araya geldi. Görüşmede ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşma ve terörle mücadele konuları ele alındı.



ABD'nin Asya'da istikrarsızlığı artırmayı hedeflediğine dikkati çeken Laricani, "ABD'nin Irak ve Suriye'deki sorunları Asya'nın diğer noktalarına taşımak için geçen yıl birçok DEAŞ militanını Afganistan'a nakletme girişimleri göz önüne alındığında İran, Çin, Pakistan, Türkiye, Rusya ve Afganistan'ın terörle mücadeledeki iş birliği çok önemli." dedi.



Laricani ayrıca, ABD'nin çekilmesinden sonra nükleer anlaşmanın diğer ülkeler tarafından korunması gerektiğini ifade etti. İran Meclis Başkanı, Çin'in Rusya ve Avrupa ülkeleriyle birlikte anlaşmanın korunmasındaki rolünün önemli olduğunu kaydetti.



Çin Meclis Başkan Yardımcısı Çen ise ülkesinin bölgesel ve uluslararası "özel durumlara" rağmen İran'la uzun vadeli ilişkiler kurmak istediğini belirtti.



Çen, "İran'la bölgesel ve uluslararası alandaki ilişkilerimizin gelişeceğini umuyorum." ifadesini kullandı.



Çin Meclis Başkan Yardımcısı Çen, Tahran'da bugün ve yarın düzenlenecek "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel İş birliğinin Geliştirilmesi" konulu konferansa katılmak üzere İran'da bulunuyor.



İran, Türkiye, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan'ın terörle mücadele konusunu ele alacakları konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım da katılacak.