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İran'dan Trump'a yanıt

ABD Başkanı Trump, "Tahran'ın kısa bir süre içerisinde Washington ile görüşmelere başlayabileceğini" öne sürdü. Trump'ın bu sözlerine tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Zarif ise "Tehditler, yaptırımlar ve halka ilişkiler numaraları işe yaramayacak" dedi.

İran'dan Trump'a yanıt

"İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile önkoşulsuz görüşmeye hazır olduğunu" duyuran Trump, İran'ın kısa bir süre içerisinde ABD ile görüşmelere başlayabileceğini öne sürdü.

Florida'nın Tampa kentindeki mitingde konuşan ABD Başkanı, " "Bana öyle geliyor ki İran çok yakında bizimle konuşacak. Ama bu olmayabilir de. O da bize uyar" dedi. 

Trump'ın bu sözlerine İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif twitter hesabından tepki gösterdi. Zarif  "İran ve ABD 2 yıl boyunca görüştü. 3 Avrupa ülkesi, Rusya ve Çin'le özgün bir çok taraflı anlaşma yani (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) üretildi. İşe yarıyordu. ABD anlaşmadan ayrılmasından sadece kendisini suçlayabilir. Tehditler, yaptırımlar ve halka ilişkiler numaraları işe yaramayacak. İranlılara ve uluslararası sözlere saygı göstermeyi deneyin" dedi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına 6 Ağustos itibarıyla başlaması bekleniyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #trump
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