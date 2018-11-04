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İran'dan Trump'a yanıt

ABD Başkanı Trump’ın "Yaptırımlar 5 Kasım'da Geliyor" afişine İran'dan yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları, "Sana karşı duracağım" yazısını bir afişle paylaştı.

İran'dan Trump'a yanıt

ABD'nin afişli yaptırım duyurusuna İran'dan aynı şekilde karşılık geldi. 

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yaptırımlarını bu afişle duyurmuştu. Önceki gün Trump, ünlü dizi Game of Thrones’a göndermede bulunarak “Kış geliyor” repliğini “Cezalar geliyor” olarak değiştirmiş ve kendi fotoğrafıyla paylaşmıştı.

Trump’a İran’ın yanıtı gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani bu afişi paylaştı. Yine aynı diziye atıfta bulunarak paylaştığı mesajında “Sana karşı duracağım” ifadesini kullandı.

Süleymani, fotoğrafın altına “Gel, bekliyoruz. Senin düşmanın benim. Senin düşmanın Kudüs Gücü. Bu savaşı sen başlattın ama ben bitireceğim” sözlerini yazdı. 




ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #abd
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