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İran'dan turizm hamlesi

İran, Erdebil kentinde ambargo tehditlerine inat yeni bir turizm atağı başlatıyor. İranlı turizmciler kentine yönelik yeni hamlelerle Türkiye'den turist çekmeyi hedefliyor. Ulusal Kanal'a konuşan Ava Gostare Ayende şirketi yöneticileri, Erdebil'i özellikle Türk turistlere yönelik cazibe merkezi haline dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

İran'dan turizm hamlesi

ABD'nin ambargoları tehditleri ile yalnızlaştırılmaya çalıştığı İran'dan yeni bir turizm hamlesi geldi.

İran'ın Türkiye sınırına birkaç saatlik mesafedeki kenti Erdebil yeni turizm atağının merkezi.

Türk tarihinin önemli devletlerinden olan Safevi'lere başkentlik yapmış kent, özellikle Türkiye'den gelen turistler için bir çekim merkezi olmaya aday.

Türkiye'den direk uçuşların yakın dönemde başlaması için çalışmaların sürdüğü kent, özellikle tarihi mirası ve şifalı kaplıcaları dikkat çekiyor.

Erdebil'in yeni turizm hamlesi için çalışmalara hız veren İranlı yatırımcılar kentteki yeni yatırımlar ve mevcut potansiyel hakkında Ulusal Kanal'a bilgi verdi.

Türkiye'den direkt uçuşların başlaması için hazırlıklarının sürdüğünü söyleyen yatırımcılar, kentin Türk turistler için bir çekim merkezi olduğuna dikkat çekti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #turizm
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