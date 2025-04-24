İran devlet kanalında kriz: Hakaret içeriği sonrası yargı süreci başladı

23 Nisan akşamı yayımlanan “Ailenin Yüzü” adlı program sırasında, bir katılımcının İslam halifelerinden Hazreti Ebubekir’e yönelik hakaret içeren sözleri büyük tepki topladı.

Olayın ardından İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB), kamuoyuna açıklama yaparak yaşananları “affedilemez ve şüpheli” olarak niteledi. Açıklamada, içeriğin yayınlanmasından sorumlu sekiz kişinin yargıya sevk edildiği ve Kanal 1'in Yayın Müdürü ile Üretim Müdürü’nün görevden alındığı belirtildi.

Tepki çeken içeriğin çevrim içi platformlar olan Telewebion ve Sepehr’den de derhal kaldırıldığı bildirildi.

IRIB Başkanı’nın talimatıyla, olayın tüm yönleriyle soruşturulması için Muhafaza, Hukuk ve Teftiş birimlerinden oluşan özel bir komite oluşturuldu.

Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ulusal medya olarak amacımız, İslam ümmetinin birliğini güçlendirmek ve tüm inançlara saygı çerçevesinde yayın politikası yürütmektir. Bölücü eylemler asla kabul edilemez. Güvenlik kurumlarının da olayın arka planını açığa çıkarmak için kararlı bir şekilde harekete geçmesi beklenmektedir."