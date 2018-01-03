İran'daki son durumla ilgili İran Devrim Muhafızları Komutanı Caferi'den yeni açıklama geldi. Caferi, İran'daki olayların sonlandırıldığını açıkladı

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, ülkesinde son günlerde gerçekleşen Amerika ve İsrail'in desteklediği eylemlerin sona erdirildiğini duyurdu.



İran devlet televizyonuna konuşan Caferi, "Bugün fitnenin sona erdiği gündür." ifadesini kullandı.







Ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek başlatılan protestoların, cuma günü ve sonrasında rejim karşıtlığına dönüştüğünü vurgulayan Caferi, "Cuma günü ve sonrası gösteriler fitne merkezli olmaya başladı. Bunlara katılan devrim karşıtları ve münafıklar gözaltına alındı." dedi.







Caferi olaylarda ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı işaret etti



Öte yandan İran'ın tamamında "devrime bağlılık ve milli birlik yürüyüşleri" düzenledi. İranlılar sokaklara çıkarak hükümeti destekledi.



ulusal.com.tr