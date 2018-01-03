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İran Devrim Muhafızları Komutanı Caferi: Bugün fitnenin sona erdiği gündür

İran'daki son durumla ilgili İran Devrim Muhafızları Komutanı Caferi'den yeni açıklama geldi. Caferi, İran'daki olayların sonlandırıldığını açıkladı

İran Devrim Muhafızları Komutanı Caferi: Bugün fitnenin sona erdiği gündür

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, ülkesinde son günlerde gerçekleşen Amerika ve İsrail'in desteklediği eylemlerin sona erdirildiğini duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan Caferi, "Bugün fitnenin sona erdiği gündür." ifadesini kullandı.



Ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek başlatılan protestoların, cuma günü ve sonrasında rejim karşıtlığına dönüştüğünü vurgulayan Caferi, "Cuma günü ve sonrası gösteriler fitne merkezli olmaya başladı. Bunlara katılan devrim karşıtları ve münafıklar gözaltına alındı." dedi.



Caferi olaylarda ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı işaret etti

Öte yandan İran'ın tamamında "devrime bağlılık ve milli birlik yürüyüşleri" düzenledi. İranlılar sokaklara çıkarak hükümeti destekledi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Muhammed Ali Caferi #İranda son durum #İranda neler oluyor #iran #iran devrim muhafızları
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