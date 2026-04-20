İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'ndan Bağdat ziyareti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı, Irak halkı ve yetkililerine İran'ın takdirlerini iletmek amacıyla Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Simge Sarıyar
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı, Irak'ın başkenti Bağdat'a giderek ülkedeki siyasi sürece ve hükümet kurma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ziyaretin temel amacının, Irak halkının ve devlet kademelerinin gösterdiği dayanışmaya yönelik İran İslam Cumhuriyeti'nin teşekkürlerini sunmak olduğu belirtildi.

Bağdat'taki temasları sırasında konuşan Kudüs Gücü Komutanı, ziyaretinin gerekçesini ülkeler arası dayanışma ve birliktelik vurgusuyla aktardı. Komutan, seyahatinin hedefini şu sözlerle dile getirdi:"Irak halkının, büyük merciliğin ve ülke yetkililerinin dayanışma ve birlikteliğinden dolayı halkın ve İran İslam Cumhuriyeti'nin takdir ve teşekkürlerini iletmek için Bağdat'a bir seyahat gerçekleştirdim."

Komutan, "Irak milleti, direniş ve dayanıklılıkta şehitlerin efendisi İmam Hüseyin'i (a.s), vefada ise Ebu'l-Fazl Abbas'ı (a.s) örnek alır." ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMET KURMAK ONLARIN HAKKIDIR”

Irak'taki hükümet kurma sürecine ve başbakanlık seçimine de değinen Kudüs Gücü Komutanı, siyasete yönelik olası dış müdahaleleri eleştirdi. Seçimlerin yalnızca ülkenin kendi iç dinamikleriyle yapılması gerektiğinin altını çizen komutan, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: “Hükümet kurmak onların hakkıdır; Irak, başkalarının, özellikle de insanlık suçlularının kendi işlerine karışmasından daha büyüktür. Başbakan seçimi tamamen Iraklıların kararına göre yapılır."

