İran, Filistin sorununa çözüm için ABD'nin hazırladığı 'yüzyılın anlaşmasına' Kudüs Günü'nde yanıt vermeye hazırlanıyor. Ulusal Kanal'a konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü General Ramazan Şerif, dünya çapında gerçekleştirilecek Kudüs Günü gösterilerinde yüzyılın anlaşması reddedileceğini söyledi

İran, "Dünya Kudüs Günü" gösterilerine hazırlanıyor.



Devrim Muhafızları sözcüsü Kudüs ve İntifada Kurumu Başkanı General Ramazan Şerif, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği basın toplantısı ile "Dünya Kudüs Günü" programını açıkladı.



Filistin halkının haklı mücadelesinin her daim yanında olacağını vurgulayan İranlı general; İsrail, ABD ve Suudi Arabistan'ın Filistin politikasını sert bir dille eleştirdi.



İsrail'in Filistin halkının direnişinden dolayı geri çekildiğini ve kendi etraflarında bir duvar inşa ettiğini belirten General Şerif, Kudüs Günü'nün, İsrail'in saldırganlığına taşla karşılık veren Filistinliler'in günü olduğunu söyledi.



General Ramazan Şerif, "İsrail'in Filistin topraklarını gasp etmek için tüm güçlerini ve müttefiklerini kullanmış olsalar da yine Filistin halkı sahanın ana galibi olacaktır" dedi.



"Arap ülkelerinin Filistin davasına yardım konusu unutulmuştur" şeklinde konuşan Ramazan Şerif, "Filistin halkı kafirlere karşı direniş ve cihadı seçtiği zaman Siyonistler abluka altındaki Gazze'ye karşı kolay bir şekilde askeri saldırı gerçekleştiremez ve derhal geri çekilirler" ifadelerini kullandı.



Ulusal Kanal'a konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü General Ramazan Şerif, dünya genelinde gerçekleşecek etkinliklerde ABD'nin hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması'nın" reddedileceğini söyledi.



"İran İslam Cumhuriyeti'nin ilan ettiği kudüs günü bir çok ülkede kutlanıyorbu yılki etkinlikler bizim açımızdan çok daha önem arz ediyor. Dünya, Filistin'deki işgalden uzaklaşıyor, işgal normalleştiriliyor ve ABD'nin hazırladığı bir anlaşma ile Filistin'e barış geleceği umuluyor. Bu yılki etkinliklerimizin sloganı ve ana teması, Yüzyılın Anlaşması'nın başarısızlığı ve Filistin davasının istikrara kavuşması olacak. Mazlum Filistin halkının ögürleşmesi için bütün dünya halklarını Dünya Kudüs Günü etkinliklerine davet ediyoruz."



ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan kısa süre sonra İsrail ile Filistin arasındaki sorunun çözümü için yeni bir plan hazırlığına başlanmış, plan "Yüzyılın Anlaşması" olarak sunulmuştu.



Yakup Aslan / Tahran

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