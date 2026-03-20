İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Naini, ABD-İsrail saldırısında şehit oldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen ABD-İsrail saldırısı sonucunda şehit oldu. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın Devrim Muhafızları Ordusu'nun resmi açıklamasına dayandırdığı habere göre, operasyonun zamanlamasına dikkat çekilirken Naini'nin söz konusu saldırı neticesinde şehit olduğu kurum tarafından doğrulandı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Naini’nin İslam Devrimi sürecinde 40 yılı aşkın bir süre görev yaptığı ve İran-Irak Savaşı döneminde aktif roller üstlendiği vurgulandı. Kariyeri boyunca özellikle "Gerçek Vaad 2, 3 ve 4" operasyonlarında stratejik görevler alan Naini'nin, "yumuşak savaş" alanındaki yaklaşımlarıyla da kurum içinde yol gösterici bir pozisyonda bulunduğu belirtildi.

DMO'DAN KARARLILIK AÇIKLAMASI

Saldırının ardından Devrim Muhafızları Ordusu bir mesaj yayımlayarak kurumun tutumunu kamuoyuyla paylaştı. Ordunun kararlılığının ifade edildiği açıklamada şu sözlere yer verildi:"Mücadeleyi sürdüreceğiz. DMO’nun faaliyetlerinin devam etmesini sağlayacak ve kurumun etkisinin zayıflamasına izin vermeyeceğiz."

Sözcü Naini’nin şehit olduğu saldırının tam olarak nerede ve hangi yöntemle gerçekleştirildiğine dair ayrıntılı bilgiler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Devrim Muhafızları Ordusu, olayın detaylarına ve saldırı anına ilişkin kapsamlı bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını duyurdu.