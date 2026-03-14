İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 49. dalga operasyonu: "Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hala yasak"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 49. Dalga operasyonunu gerçekleştirdiğini bildirdi. DMO tarafından yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin bu sabah erken saatlerde, Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun "kırk dokuzuncu dalgasında" harekete geçtiği belirtildi.

Üç ayrı taarruz koluyla ve "Ya Resulallah (s.a.v)" koduyla eş zamanlı olarak başlatılan saldırılarda, bölgedeki Amerikan teröristlerinin üslerinin ağır füze ve insansız hava aracı (İHA) ateşi altına alındığı aktarıldı.

EKİPMANLAR İMHA EDİLDİ

Operasyonun detaylarına dair paylaşılan bilgilere göre, İran'ın füze ve İHA birlikleri "El-Zafre" Üssü'nü hedef aldı. Bu taarruzda üssün Patriot radarları, kontrol kulesi ve hava savunma hangarları, taarruz İHA'ları ile nokta atışı balistik füzelerin ezici darbeleriyle vuruldu.

Açıklamanın devamında, "Şeyh İsa" Üssü'nün de çeşitli füze ve İHA'larla hedef alındığı kaydedildi. Üsse yönelik saldırılar sonucunda erken uyarı radarlarının, uçak hangarlarının, merkezi rampanın ve Amerikan hava araçlarına ait yakıt tanklarının imha edilerek yandığı ifade edildi. Ayrıca, "El-Udeyri" Helikopter Üssü'nün de füze ve İHA'ların demir darbeleri altında kaldığı duyuruldu. Bu üste yer alan ekipman hangarlarının, teröristlerin toplanma alanının ve helikopter bakım hangarlarının imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEÇİŞ YASAĞI

DMO, deniz sularındaki duruma ilişkin de net uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın tam bir hakimiyetle ve akıllı bir şekilde Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin kontrolü altında olduğu bildirildi. Saldırganların ve müttefiklerinin petrol tankerleri ile ticari gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin hâlâ yasak olduğu vurgulandı. Söz konusu unsurların yer değiştirmeleri veya hareket etmeleri durumunda hedef alınacakları uyarısı yapıldı.