İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Muhibbi: ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesi gerekiyor

Hüseyin Muhibbi, ABD ile devam eden çatışmaya ilişkin açıklamalarını basın toplantısında yaptı. Amerikan halkına seslenen Muhibbi, "Amerikalılar bölgemizi bilmiyor ve onlarla konuşmak için bir platform oluşturmamız gerekiyor. ABD vatandaşlarıyla iletişim kurmaya hazırız, onlar da bizimle iletişim kurabilir" dedi.

Dünyanın dört bir yanında 800 ABD üssü bulunduğunu öne süren Muhibbi, şunları söyledi: "Bunun hiçbir nedeni yok. İran Silahlı Kuvvetleri'nin yıllık bütçesi ABD Silahlı Kuvvetleri'nin bütçesinin yüzde 1'ine denk geliyor. ABD'nin yöneticileri kendi halkını düşünmüyor; 39 milyon ABD'li yoksulluk sınırının altında yaşıyor"

"İRAN NÜKLEER SİLAH PEŞİNDE DEĞİL"

Nükleer silah konusuna da değinen Muhibbi, "İran hiçbir zaman nükleer silah elde etmeye çalışmadı ve buna bağlılığını sürdürüyor" diye konuştu.

ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşın nükleer programla bir ilgisi bulunmadığını vurgulayan Muhibbi, şu ifadeleri kullandı: "Onların meselesi İran halkını ve İran halkının servetini yağmalamak. Onların meselesi İran'ı parçalamak. Onların meselesi İran'ı kendi kontrolleri altında yeniden sömürge bir devlet haline getirmek. Kendileri de İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını biliyor"

"ABD ÇEKİLMELİ"

Muhibbi, ABD Başkanı Donald Trump için "büyük bir yalancı" ifadesini kullandı. Sözcü, "ABD halkına gerçeğin anlatılması gerekiyor. ABD, İran'a yönelik savaşında başarısız oldu. ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesi gerekiyor" dedi.

Amerikan halkına da bir çağrıda bulunan Muhibbi, Washington yönetimine Devrim Muhafızları Ordusu'nu neden "terör örgütü" olarak tanımladığını sormalarını istedi. DMO'nun İran'da ve bölgede "yağmalamayı" engellediği için "terörist" bir grup olarak tanımlandığını söyleyen Muhibbi, şunları ekledi: "ABD halkı, ABD ordusunun okulları, hastaneleri, üniversiteleri, camileri ve kiliseleri bombalaması da dahil olmak üzere gerçekleştirdiği suçların farkında değil"

ABD yönetiminin dış politikasını da değerlendiren Muhibbi, Washington'ın askeri saldırılara harcadığı paranın yüzde 10'unu dünyanın dört bir yanındaki yoksul ülkelere yardım için ayırması halinde "ABD'nin sevilen bir ülke haline geleceğini" savundu.

"SAVAŞ FARKLI BİR ŞEKİL ALIRSA..."

İran'ın savunma politikasına ilişkin konuşan Muhibbi, şu açıklamayı yaptı: "İran, ülkeyi ve halkını korumak için sürekli olarak yeni silahlar tasarlıyor, mevcut ekipmanlarını geliştiriyor ve dünyada mevcut olan tüm teknolojileri kullanarak savunma sistemlerini seri üretiyor. İran, savaşın farklı bir şekil alması halinde yeni silahları sahaya sürecek. Bölgedeki ABD askeri üsleri savaş sırasında kendi kendilerini bile savunamadı. Çoğu tamamen kullanılamaz durumda. ABD'nin bunları yeniden inşa etmesi ekonomik açıdan uygulanabilir değil"

ABD'nin İran ile komşuları arasındaki iletişim yollarını ve uzun süredir devam eden bağları asla engelleyemeyeceğini belirten Muhibbi, şu ifadelerle sözlerini tamamladı: "Komşu ülkeler, topraklarındaki ABD üslerinin güvensizliğe neden olduğunu fark etti. ABD, İran'ın kuzeybatı ve güneydoğu sınır bölgelerinde silahlı grupları destekledi ve bu da başarısızlıkla sonuçlandı. ABD'nin yenilgiyi kabul edip bölgeden ayrılmaktan başka seçeneği yok ve bizim mücadelemiz bu sonuçla sona erecek"