İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri internet sitesinde yayınladığı duyuruda, Türkiye’nin Van sınırında olan Batı Azerbaycan eyaletinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'nden yayınlanan duyuruda, "Batı Azerbaycan eyaletinin 'Çaldıran' bölgesinde bir terör grubunun sızması ve teröristlerce 2 sivilin katledimesine dair aldığımız ihbar doğrultusunda bölgeye 'Hamza Seyyidüş Şüheda Karargah’ından birlikler derhal sevk edililmiştir" ifadelerine yer verildi.



İnternet sitesinde yer alan bildiride, İran ordusu, emniyet birlikleri ve istihbarat güçlerinin işbirliğiyle ülke güvenliğini hedef alan İran karşıtı örgütler ve düşmanların her türlü girişimlerine sert bir şekilde yanıt verileceği vurgulandı.



İran Devrim Muhafızları ordusu tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 4 terörist ölü olarak ele geçirilirken çok sayıda silah ve teçhizat ile birlikte haberleşme cihazı ve mühimmatlar ele geçirildi.



Duyuruda terör örgütünün ismi belirtilmezken Türkiye'nin Van sınırında olan bölgede terör örgütü PKK'nın çeşitli sızma girişimleri olduğu biliniyor.



Yakup Aslan / Tahran

ulusal.com.tr