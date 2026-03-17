İran Devrim Muhafızları'ndan "El-Zafra" hava üssü'ne operasyon

Hatam'ül-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin "El-Zafra" Hava Üssü'nün ana mühimmat deposunu vurduğunu ve üssün tahliye edildiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Hatam'ül-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü, bölgedeki askeri faaliyetlere ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Sözcü, İran'ın sürprizlerinin yalnızca güçlü silahlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda düşmana ezici bir darbe indirme yöntemini de kapsadığını ifade etti.

MÜHİMMAT DEPOSU VURULDU, ÜS BOŞALTILDI

Açıklamaya göre, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri bu sabah erken saatlerde hassas ve ezici bir operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen saldırıda, Amerikalı teröristlere ait "El-Zafra" Hava Üssü'nün ana mühimmat deposu hedef alındı. Vurulan mühimmat deposunda çok şiddetli patlamalar meydana geldi. Bu patlamaların ardından üssün boşaltılması emri verildi. Tahliye zorunluluğu nedeniyle Amerikalı teröristler, üsteki savaş uçaklarını çıkararak daha uzak mesafelerde bulunan diğer üslere nakletti.

STRATEJİK NOKTALARIN YÜZDE 80'İ İMHA EDİLDİ

Sözcü, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateş üstünlüğü sürecinin kesintisiz devam ettiğini vurguladı. Son günlerde yayınlanan uydu görüntülerine dayandırılan bilgiye göre, İslam Cumhuriyeti İran Silahlı Kuvvetleri, Amerikalı teröristlerin üslerindeki stratejik radarların, kilit, önemli ve hayati noktalarının yüzde 80'inden fazlasını imha etti.

