İran dini lideri Ali Hamaney'in Tahran'daki cenaze töreni ertelendi
ABD-İsrail saldırılarında şehit edilen İran dini lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da düzenlenmesi planlanan ve üç gün sürecek cenaze töreni ileri bir tarihe ertelendi.
Yayınlanma:
İran devlet televizyonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bugün başlaması ve üç gün boyunca devam etmesi planlanan cenaze töreni ertelendi. Karara gerekçe olarak, törene halkın çok yoğun bir katılım gösterme ihtimali gösterildi.
YENİ TARİH DAHA SONRA DUYURULACAK
Devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, ertelenen cenaze töreninin ne zaman yapılacağına ilişkin tarih kamuoyuyla daha sonra paylaşılacak. Sürece dair gün içinde ilk planlamayı duyuran İslami Tebliğ Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, Hamaney için İmam Humeyni Camii'nde bu gece bir tören düzenleneceğini ve programın üç gün süreceğini açıklamıştı.