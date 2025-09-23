İran Dini Lideri Hamaney“ABD’nin dayattığı şartlar gerçek bir müzakere değil, açık bir dikte ve zorbalıktır”

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada ABD ile nükleer müzakereler, ülkenin nükleer programı ve İsrail’le yaşanan 12 günlük savaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Hamaney, İsrail’in saldırılarındaki asıl hedefin rejim değişikliği olduğunu söyleyerek, “Komutanlara yönelik saldırılar yalnızca bir araçtı. Düşman, bazı askeri ve etkili isimleri ortadan kaldırarak ülkede kaos çıkarabileceğini, Tahran’da kendi unsurlarını harekete geçirip halkı sokağa dökerek İslam Cumhuriyetini yıkabileceğini düşündü. Yani asıl hedef İslam Cumhuriyetinin kendisiydi” dedi.

İsrail’in hedeflerine ulaşamadığını vurgulayan Hamaney, “12 günlük savaşta İran milletinin birliği ve bütünlüğü düşmanı umutsuzluğa sürükledi. Daha ilk günlerden itibaren hedeflediği sonuca varamayacağını anladı. Halk gösterilere katıldı, sokaklar doldu ama öfke İslam Cumhuriyeti’ne değil, düşmana yöneldi” ifadelerini kullandı.

TAMAMEN FAYDASIZDIR

ABD ile nükleer müzakerelere ilişkin de net bir tavır ortaya koyan Hamaney, “ABD ile müzakere milli menfaatlerimize hiçbir katkı sağlamaz. Anlaşma ülkeye bir yarar sağlamadığı gibi herhangi bir zararı da ortadan kaldırmaz yani tamamen faydasızdır” diye konuştu.

MÜZAKERE DEĞİL DİKTE!

ABD’nin İran’ı çıkmaza sürüklediğini söyleyen Hamaney, “Onların kabul ettiği tek müzakere, İran’daki nükleer faaliyetlerin ve zenginleştirmenin durdurulmasıyla sonuçlanacak bir süreçtir. Bu artık müzakere değil, açık bir dikte ve dayatmadır” dedi.

ABD’nin füze programını da hedef aldığını belirten Hamaney, “Karşı taraf müzakere edelim diyerek İran’ın uzun, orta ya da kısa menzilli hiçbir füze sahibi olmamasını istiyor. Yani İran’ın eli öyle bağlı kalsın ki saldırıya uğradığında bile karşılık veremesin. Böyle bir müzakere zorbalık, ABD’nin dayatmalarını kabul etmek demektir ve asla gerçek bir müzakere sayılamaz” ifadelerini kullandı.

Tehdit altında masaya oturmayacaklarını vurgulayan Hamaney, “Böyle bir müzakereyi kabul etmek, İran’ın tehditlere boyun eğdiğini göstermek olur. Eğer bu şartlarda masaya oturulursa bunun anlamı her tehdide karşı korkup geri adım atan bir ülke olmaktır. Bunun sonu gelmez” dedi.

ONURLU İRAN MİLLETİ BUNU ASLA KABUL ETMEZ

Uranyum zenginleştirme faaliyetleri konusunda da net bir tavır sergileyen Hamaney, “ABD tarafı şimdi ‘İran hiç zenginleştirme yapmamalı’ diye ısrar ediyor. Oysa daha önce yalnızca yüksek düzeyde zenginleştirmeyi durdurmamızı söylüyorlardı. Bugün ise tamamen zenginleştirmeyi bırakmamızı istiyorlar. Onurlu İran milleti bunu asla kabul etmez” ifadelerini kullandı.

Nükleer silah hedeflerinin olmadığını da yineleyen Hamaney, “Bugün uranyum zenginleştirmede yüksek bir seviyedeyiz. Nükleer silah üretmek isteyen ülkeler bu oranı yüzde 90 saflığa kadar çıkarıyor, ancak biz nükleer silaha ihtiyaç duymadığımız için bu seviyeye ulaşmadık” dedi.