İran dini lideri Mücteba Hamaney: "Ali Hamaney'in intikamını alacağımıza söz veriyoruz"

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği saldırı sonucunda hayatını kaybeden babası ve önceki dini lider Ali Hamaney'in yasını tutan İran'da, saldırıyı düzenleyenlere yönelik karşılık verme hazırlıkları sürüyor. İran dini lideri Mücteba Hamaney, suikastın ardından İran ve Irak'ta organize edilen geniş çaplı cenaze törenlerinin tamamlanmasıyla birlikte kamuoyuna resmi bir yazılı açıklama sundu.

Yayımlanan metinde, iki komşu ülkede peş peşe düzenlenen veda törenlerinde meydanları dolduran milyonlarca kişiye şükranlarını sunan Mücteba Hamaney, devlet kademelerinin atacağı adımlara değindi. Babasının ölümünün karşılıksız kalmayacağının altını çizen Hamaney, verilecek tepkinin sadece kişisel bir karar olmadığını, intikamın bizzat ülke halkının kesin bir talebi olduğunu belirtti.

"SUÇLU KATİLLERDEN İNTİKAM ALACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ"

Geçmişteki çatışmalarda hayatını kaybedenleri de anarak, uygulanacak misillemenin mevcut yönetim kadrosunun varlığına bağlı olmaksızın mutlaka hayata geçirileceğini vurgulayan Mücteba Hamaney, "Senin ve bu iki savaşın tüm şehitlerinin kanının intikamını, suçlu katillerden alacağımıza söz veriyoruz. Bu intikam, milletimizin istediğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. İsimleri baştan sona listelenen bu suçlular, mezarlarına huzur içinde bir ölüm dileğiyle gidecekler. Bilmeliler ki bu mesele benim veya diğer yetkililerin varlığına bağlı değildir. Biz orada olsak da olmasak da bu, başarılacak ve yakında dünyadaki her özgür insan bu görevin bir parçasını yerine getirecektir" dedi.