İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye İle Görüştü
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar'ın başkenti Doha'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirildi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve Hamas lideriİ smail Heniyye ile görüştü.
İkili Katar'ın başkenti Doha'ya gerçekleştirilen resmi ziyaret sırasında buluştu
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve Hamas lideri Heniyye gündeminde İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son durum ve Filistin'deki gelişmeler vardı.