İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye İle Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve Hamas lideriİ smail Heniyye ile görüştü.



İkili Katar'ın başkenti Doha'ya gerçekleştirilen resmi ziyaret sırasında buluştu



İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve Hamas lideri Heniyye gündeminde İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son durum ve Filistin'deki gelişmeler vardı.