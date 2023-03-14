Abdullahiyan ve Lavrov görüştü: Gündemde Türkiye vardı

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü.

Ülkeleri arasındaki "kapsamlı uzun vadeli işbirliği anlaşmasını" değerlendiren iki bakan; Türkiye, Suriye, İran ve Rusya arasında yapılacak dörtlü görüşme konusunda da istişarelerde bulundu.

Ukrayna'daki durumla ilgili son gelişmelerin de konuşulduğu görüşmede Abdullahiyan, ülkesinin "Ukrayna'da siyasi çözüm ve diyaloğa odaklanma konusundaki ilkeli görüşünü" yineledi.

Lavrov da İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını İranlı mevkidaşına iletti.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Rusya Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre de Lavrov ile Abdullahiyan ikili ilişkileri ele aldı.

İki bakan görüşmede, “Rusya ile İran’a yönelik uygulanan tek taraflı gayrimeşru yaptırımlara rağmen, ikili ticaret hacminin rekor seviyeye ulaşmasından” memnuniyetini dile getirdi.

Bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığı görüşmede, yoğun temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.