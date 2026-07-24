İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Başlarını kuma gömmüş durumdalar"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD yönetiminin ülkesine karşı sergilediği politikalar nedeniyle keskin uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna seslenen Arakçi, Washington yönetimindeki belli başlı isimlerin mevcut durumu okuyamadığını ifade etti.

SADECE 2028 SEÇİMLERİNE ODAKLANMIŞ GÖRÜNÜYORLAR

Siyasi arenadaki aktörlerin yaklaşan seçimlere kanalize olduğunu belirten Arakçi, "ABD yönetimindeki etki altına girmiş bazı kişiler, başlarını kuma gömmüş durumda. Sahadaki gerçekleri görmezden geliyor ve yalnızca 2028 seçimlerine odaklanmış görünüyorlar" dedi.

İran'a yönelik olası saldırı senaryolarını destekleyen kesimlere de yüklenen Dışişleri Bakanı Arakçi, mevcut agresif politikaların gelecekteki diplomatik süreçlere zarar vereceğinin altını çizdi. ABD Başkanı'nın diplomatik hedeflerinin tehlikeye atıldığını savunan Arakçi, "Savundukları akıl dışı saldırganlık, ABD Başkanı'nın varmaya çalıştığı anlaşma uğruna çok daha ağır bir bedel ödemesini sağlayacaktır" ifadelerini kaydetti.