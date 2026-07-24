İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Başlarını kuma gömmüş durumdalar"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İran'a yönelik tutumunu sert bir dille eleştirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Başlarını kuma gömmüş durumdalar"
Yayınlanma:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD yönetiminin ülkesine karşı sergilediği politikalar nedeniyle keskin uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna seslenen Arakçi, Washington yönetimindeki belli başlı isimlerin mevcut durumu okuyamadığını ifade etti.

SADECE 2028 SEÇİMLERİNE ODAKLANMIŞ GÖRÜNÜYORLAR

Siyasi arenadaki aktörlerin yaklaşan seçimlere kanalize olduğunu belirten Arakçi, "ABD yönetimindeki etki altına girmiş bazı kişiler, başlarını kuma gömmüş durumda. Sahadaki gerçekleri görmezden geliyor ve yalnızca 2028 seçimlerine odaklanmış görünüyorlar" dedi.

İran'a yönelik olası saldırı senaryolarını destekleyen kesimlere de yüklenen Dışişleri Bakanı Arakçi, mevcut agresif politikaların gelecekteki diplomatik süreçlere zarar vereceğinin altını çizdi. ABD Başkanı'nın diplomatik hedeflerinin tehlikeye atıldığını savunan Arakçi, "Savundukları akıl dışı saldırganlık, ABD Başkanı'nın varmaya çalıştığı anlaşma uğruna çok daha ağır bir bedel ödemesini sağlayacaktır" ifadelerini kaydetti.

14 gün önce torununu kaybetmişti! Aynı balkonda bu kez anneanne yaralandı14 gün önce torununu kaybetmişti! Aynı balkonda bu kez anneanne yaralandıYurt
İstanbul 24 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!İstanbul 24 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!Yurt
Abbas Arakçı
Günün Manşetleri
Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi tutuklandı
Fatma Soydaş'tan "yapay zeka" savunması!
''Ahbap-çavuş rezaletleri resmi kurumların önemini gösterdi''
A Milli kadın voleybol takımı yarı finale yükseldi
SGK maaş farkı ödeme tarihini açıkladı!
Bu kuralları ihlal eden aday sürücülerin ehliyeti anında iptal edilecek
Ankara'da dev fuhuş operasyonu!
Sağanak ve gök gürültüsü geliyor!
Resmi Gazete'de yayımlandı!
Alevler evlere dayandı, mahalle boşaltılıyor!
Çok Okunanlar
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Başlarını kuma gömmüş durumdalar" İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Başlarını kuma gömmüş durumdalar"
Meteoroloji uyarıyı patlattı! Meteoroloji uyarıyı patlattı!
4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Sağanak ve gök gürültüsü geliyor! Sağanak ve gök gürültüsü geliyor!
BİM 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı BİM 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı