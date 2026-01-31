İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Dünya bir saçmalıkla karşı karşıya ve Avrupa bunu benimsiyor"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İran’ın askeri tatbikatına yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Arakçi, ABD’nin tutumunu “dünya bu düzeyde bir saçmalıkla karşı karşıya” sözleriyle eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile ABD arasında artan gerilime ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Arakçi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İran’ın yarın başlaması planlanan iki günlük askeri tatbikatına yönelik açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, ABD ve İran sınırlarının yer aldığı bir haritayı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Batı yarımkürede ABD’yi görüyorsunuz. Birkaç okyanus ötede, gezegenin diğer tarafında ise İran’ın sınırlarını görüyorsunuz. Kırmızıyla gösterilen küçük daire Hürmüz Boğazı’dır. Kıyılarımız açıklarında faaliyet gösteren ABD ordusu, şimdi de güçlü silahlı kuvvetlerimizin kendi sahasında hedef tatbikatlarını nasıl yapması gerektiğini dikte etmeye çalışıyor.”

“DÜNYA BU DÜZEYDE BİR SAÇMALIKLA KARŞI KARŞIYA”

Arakçi, açıklamasının devamında ABD’nin yaklaşımındaki çelişkiye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“CENTCOM, ABD hükümetinin ‘terör örgütü’ olarak listelediği bir ulusal ordudan ‘profesyonellik’ talep ederken, aynı zamanda o ‘terör örgütünün’ askeri tatbikat yapma hakkını da tanıyor. Dünya bugün işte bu düzeyde bir saçmalıkla karşı karşıya ve Avrupa hükümetleri bunu bilinçli olarak benimsemeyi tercih etmiş durumda.”

DIŞ GÜÇLER GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) bölgedeki rolüne de değinen Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

“Bölgemizde, hem teröristlere hem de işgalci ordulara karşı savaş alanında kendini kanıtlamış, caydırıcı bir güç olarak bilinir. Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğü ve ticari gemilerin güvenli geçişi, İran için komşularımız kadar hayati öneme sahiptir. Bölgemizdeki dış güçlerin varlığı ise her zaman ilan edilenin tam aksine neden olmuştur, gerilimi azaltmak yerine tırmandırmıştır.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

abd iran
