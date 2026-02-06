İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İyi bir başlangıç oldu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman’da yapılan ABD-İran dolaylı görüşmelerinin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Arakçi, Umman'da yapılan ABD-İran görüşmelerinin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu iyi bir başlangıç. Bakış açılarımızı birbirimize ilettik, bu çok önemliydi. İran halkının haklarının yanı sıra endişelerimiz, çıkarlarımız karşı tarafa iletildi ve karşı tarafın görüşleri de dinlendi" dedi.

Arakçi, görüşmelerin yeniden başlamasının önemli olduğunu belirterek, “Sekiz aylık çalkantılı bir sürecin ardından diyalog süreci yeniden başladı. En büyük zorluk ise güvensizlik. Erken değerlendirme yapmak istemiyorum ancak görüşmelerin bu şekilde devam etmesi halinde, üzerinde uzlaşılacak bir çerçeveye ulaşılabilir” dedi.

Maskat’ta birden fazla görüşme yapıldığını ifade eden Arakçi, sürecin devam edeceğini vurgulayarak, “Görüşmeler devam edecek, ancak başkentlerdeki istişareler ayrıntıları belirleyecek” açıklamasında bulundu.