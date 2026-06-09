İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Riski azaltmanın en iyi yolu bölgeden ayrılmaları

ABD ve İran arasında yükselen askeri gerilim sürerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den Körfez bölgesi çevresinde konuşlu askeri unsurlara yönelik bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yabancı ülkelere seslenen Arakçi, askeri güçlerin bölgedeki varlığının yarattığı güvenlik risklerine dikkat çekti.

Arakçi, bölgedeki yabancı güçlerin varlığına ilişkin değerlendirmesinde, "Topraklarımızın yakınındaki yabancı güçler, kendi insan hataları, basit kazalar ya da muhtemel çapraz ateşin arasında kalma riski nedeniyle sürekli bir tehlike altında bulunmaktadır. Bu riski azaltmanın en iyi yolu bölgeden ayrılmalarıdır" dedi.

''BAŞKA DİLLERİ DE KONUŞABİLİRİZ''

Açıklamalarının devamında, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın geçtiğimiz saatlerdeki söylemlerine atıfta bulunan Arakçi, diplomatik yolların dışındaki seçeneklerin de masada olduğunu belirterek, "Diplomasinin dilini tercih ederiz, ancak başka dilleri de konuşabiliriz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı, bölgedeki deniz sınırlarına ilişkin duruşlarını da vurguladı. ABD'nin coğrafi uzaklığına işaret eden Arakçi, sınır ihlallerine karşı ülkesinin askeri kapasitesini hatırlatarak, "Hürmüz Boğazı uluslararası sular değildir; İran ile Umman arasında ve ABD'den binlerce mil uzakta bulunmaktadır. Deniz sınırları apaçık ortadadır. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz İran hava sahası, kara ve deniz sınırlarına yönelik ihlallere karşı her daim tetiktedir" ifadelerini kullandı.

TRUMP "KARŞILIK VERMEK ZORUNDAYIZ" DEMİŞTİ

İki ülke arasındaki mevcut krizin temelinde, dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD ordusuna ait taarruz helikopteri yatıyor. ABD Başkanı Donald Trump, helikopterin İran tarafından vurulduğunu iddia etmişti.

Konuya ilişkin ABD ordusu tarafından bilgilendirildiğini aktaran Trump, saldırı iddialarını şu sözlerle dile getirmişti: "Dün gece İranlılar, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yürüten son derece gelişmiş bir Apache helikopterimizi düşürmüş. Olayda iki pilot görev yapıyordu. Her ikisi de güvende ve herhangi bir yara almadı".

Meydana gelen olayın ardından ABD ordusunun İran'a yönelik askeri bir eylemde bulunması gerektiğini savunan Trump, "ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda" demişti.