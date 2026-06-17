İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran basınında yer alan resmi bilgilere göre görüşmenin ana gündem maddesini, İran ile ABD arasında varılan tarihi ön anlaşma ve bölgedeki askeri hareketlilik oluşturdu.

LAVROV'DAN METNE TAM DESTEK

Bakan Abbas Arakçi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'a, İran ve ABD arasında yürütülen diplomatik temaslar neticesinde varılan ön anlaşmaya ilişkin detaylı bilgi verdi. Mutabakat zaptının içeriğini ve teknik ayrıntılarını Lavrov ile paylaşan Arakçi, bölgede kalıcı huzurun tesisi için İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığının "tamamen durdurulması" gerektiğinin altını kalın çizgilerle çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise iki ülke arasında hazırlanan metnin tamamlanmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Rusya'nın bu mutabakat zaptına tam destek verdiğini kaydetti.

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE ORTAK ÇAĞRI

Görüşmenin sonunda her iki bakan, küresel aktörlere ve uluslararası kurumlara yönelik ortak bir deklarasyon çağrısında bulundu. Abbas Arakçi ve Sergey Lavrov, başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi olmak üzere tüm uluslararası toplumu İran ile ABD arasında sağlanan mutabakat zaptını desteklemeye davet etti. İki lider, küresel barış ve istikrarın kalıcı olarak sağlanması için diplomasi kanallarının kesintisiz şekilde açık tutulması gerektiği yönünde ortak irade beyan etti.