İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Uluslararası diplomasi trafiğinde küresel dengeleri derinden etkileyecek çok kritik bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Yayınlanma:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran basınında yer alan resmi bilgilere göre görüşmenin ana gündem maddesini, İran ile ABD arasında varılan tarihi ön anlaşma ve bölgedeki askeri hareketlilik oluşturdu.

LAVROV'DAN METNE TAM DESTEK

Bakan Abbas Arakçi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'a, İran ve ABD arasında yürütülen diplomatik temaslar neticesinde varılan ön anlaşmaya ilişkin detaylı bilgi verdi. Mutabakat zaptının içeriğini ve teknik ayrıntılarını Lavrov ile paylaşan Arakçi, bölgede kalıcı huzurun tesisi için İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığının "tamamen durdurulması" gerektiğinin altını kalın çizgilerle çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise iki ülke arasında hazırlanan metnin tamamlanmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Rusya'nın bu mutabakat zaptına tam destek verdiğini kaydetti.

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE ORTAK ÇAĞRI

Görüşmenin sonunda her iki bakan, küresel aktörlere ve uluslararası kurumlara yönelik ortak bir deklarasyon çağrısında bulundu. Abbas Arakçi ve Sergey Lavrov, başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi olmak üzere tüm uluslararası toplumu İran ile ABD arasında sağlanan mutabakat zaptını desteklemeye davet etti. İki lider, küresel barış ve istikrarın kalıcı olarak sağlanması için diplomasi kanallarının kesintisiz şekilde açık tutulması gerektiği yönünde ortak irade beyan etti.

Adıyaman'da şok ölüm! 28 Yaşındaki polis memuru Abuzer Şaşmaz arkadaşının evinde ölü bulunduAdıyaman'da şok ölüm! 28 Yaşındaki polis memuru Abuzer Şaşmaz arkadaşının evinde ölü bulunduYurt
iran rusya
Günün Manşetleri
45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı
Marmara Depremi sonrası korkutan uyarı!
DEAŞ'ın medya sorumlusu yakalandı
Seferihisar Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu
İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
14 yaşındaki kız çocuğuna şantajla istismar
İstanbul'da helikopter destekli denetim gerçekleştirildi
Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat!
Iğdır merkezli 12 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu
Çok Okunanlar
45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı
1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Bugün evden çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı, öğle saatlerinde başlayacak Bugün evden çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı, öğle saatlerinde başlayacak
Motorine üst üste ikinci indirim geldi! İşte il il akaryakıt fiyatları Motorine üst üste ikinci indirim geldi! İşte il il akaryakıt fiyatları
Altın üst üste 5 gün yükseldi! 17 Haziran altın fiyatları Altın üst üste 5 gün yükseldi! 17 Haziran altın fiyatları