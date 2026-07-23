İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD'ye müzakere tepkisi: "Baskıcı yaklaşımınız sürdükçe masaya oturmuyoruz!"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yaşanan diplomatik tıkanıklığın faturasını Washington yönetimine kesti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD'ye müzakere tepkisi: "Baskıcı yaklaşımınız sürdükçe masaya oturmuyoruz!"
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İki ülke arasında bir süredir devam eden diplomatik durağanlık hakkında değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sürece dair Tahran yönetiminin duruşunu netleştirdi. Arakçi, Washington ile yürütülen görüşmelerin tıkanmasına ve ilerleme kaydedilememesine doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin sergilediği tavrın yol açtığını kaydetti.

Diplomatik çıkmazın ana kaynağını Washington'un tutumuna bağlayan Bakan Arakçi, "Sorun, mantıksız, aşırı ve baskıcı olan Amerikan yaklaşımıdır" dedi.

"İLERLEME İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR OLUŞMAYACAK"

Diplomatik sürecin geleceğine dair de konuşan Bakan Arakçi, ABD'nin mevcut tutumunda ısrarcı olması ve bundan vazgeçmemesi halinde masada herhangi bir ilerleme kaydedilmesinin mümkün görünmediğini aktardı. Washington yönetiminin muhatap aldığı halkın hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğinin altını çizen Dışişleri Bakanı, "İran’ın halkına ve çıkarlarına saygı göstermenin başka bir alternatifi olmadığını anlayana kadar, ilerleme için gerekli şartlar oluşmayacak" ifadelerini kullandı.

ABD'nin tavrı değişene kadar yeni bir müzakere ortamı oluşturmanın ya da diplomatik kanallar üzerinden mesaj alışverişinde bulunmanın bir anlam taşımayacağını belirten Arakçi, "Politikalarını yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor" dedi.

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