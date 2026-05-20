İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Trump'ın saldırı tehditlerine yanıt: ''Yeni savaş sürprizlerle dolu olacak!"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik dile getirdiği askeri müdahale tehditleri, Tahran yönetiminden gecikmeden karşılık buldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesini hedef alan son açıklamalara resmi sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Geçmişte yaşanan çatışmaların sonuçlarına atıfta bulunan Arakçi, saldırıların yeniden başlatılması halinde Washington'un beklediğinden çok daha ağır bir faturayla yüzleşebileceğini kaydetti.

"F-35'İ DÜŞÜREN İLK GÜÇ OLDUĞU DOĞRULANDI"

İran'a yönelik savaşın başlamasından aylar sonra ortaya çıkan kayıpları hatırlatan Arakçi, ABD Kongresi'nin milyarlarca dolar değerindeki onlarca hava aracının kaybedildiğini kabul ettiğini belirtti. Bu süreçte İran ordusunun askeri kapasitesinin net bir şekilde görüldüğüne dikkat çeken Dışişleri Bakanı, "Güçlü silahlı kuvvetlerimizin, çok övülen bir F-35'i düşüren ilk güç olduğu doğrulandı" ifadesini kullandı.

SAVAŞA DÖNÜŞ ÇOK DAHA FAZLA SÜRPRİZE SAHNE OLACAK

Açıklamasının devamında, karşılıklı saldırıların yeniden alevlenmesi halinde karşılaşılacak tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, sahadaki dengelerin değiştiğine işaret etti. Geçmişteki çatışmalardan elde edilen askeri t ecrübelerin ülkesinin stratejisine doğrudan katkı sağladığını belirten Arakçi,"Çıkarılan dersler ve edindiğimiz bilgilerle birlikte, savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak" sözleriyle mesajını tamamladı.