İran Dışişleri Bakanı Erakçi ABD halkına seslendi: ''Yeni vergi için Netanyahu'ya teşekkür edin''

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) İran'a yönelik olası askeri operasyonları finanse etmek amacıyla Kongre'den 200 milyar dolarlık ek bütçe talep ettiğine ilişkin haberlerin ardından bir açıklama yaptı.

ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden doğrudan Amerikan halkına seslenen Erakçi, Washington yönetiminin savaş bütçesi hazırlıklarını eleştirerek, ortaya çıkacak yeni maliyetler için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve ABD Kongresi'ndeki destekçilerinin sorumlu olduğunu belirtti.

PENTAGON'UN 200 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE TALEBİ

Washington Post gazetesinin dün yayımladığı ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Pentagon, İran'a yönelik askeri saldırı ve operasyonel süreçleri yönetebilmek amacıyla Beyaz Saray'a resmi başvuruda bulundu. Haberde, Savunma Bakanlığı'nın 200 milyar dolardan fazla ek kaynak talep ettiği bildirildi. Bu gelişmeyi değerlendiren Erakçi, talep edilen söz konusu rakamın Amerikan vergi mükellefleri açısından yalnızca bir başlangıç teşkil ettiğini aktardı. ABD ekonomisinin büyük bir tehdit altında olduğunu savunan İranlı Bakan, bütçe talebinin perde arkasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Washington Post'un haberine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Bu 200 milyar dolar buz dağının sadece görünen kısmı. Sıradan Amerikalılar, ABD ekonomisini vurmak üzere olan trilyon dolarlık 'İsrail Önce Vergisi' için Binyamin Netanyahu ve onun Kongre'deki yandaşlarına teşekkür edebilirler."

Erakçi'nin açıklamasında yer alan "İsrail Önce Vergisi" (Israel First Tax) nitelendirmesiyle, Amerikan yönetiminin kendi vatandaşlarının refahından ziyade İsrail'in bölgesel çıkarlarını ve savaş maliyetlerini ön planda tuttuğu öne sürüldü.